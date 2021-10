Um 12:05 liegt der ATX TR mit +0.91 Prozent im Plus bei 7627 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Lenzing mit +1.50% auf 108.4 Euro, dahinter RBI mit +1.46% auf 24.33 Euro und Flughafen Wien mit +1.44% auf 29.975 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15524 (+0.06%, Ultimo 2020: 13719). Und so steht es einen halben Tag vor Ende des Achtelfinales beim Aktienturnier presented by IRW-Press: Zwischenstand stets unter http://www.boerse-social.com/tournament . Hier ein Screenshot: Nur ganz kurz: Aktuell sieht es so aus, als würde von den Gesetzten nur die Post weiterkommen, was auch die Tabellenführung nach dem Turnier bedeuten würde. Die aktuelle Nr. 1 Palfinger hat Pech mit Do&Co, denn obwohl man in dieser Woche selbst mit 3 Prozent Plus agiert, ist die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...