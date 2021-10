Hannover (ots) -Anmoderationsvorschlag: Kühle Temperaturen, nasse, mit Laub bedeckte Straßen und teilweise auch schon der erste Schnee - wenn der Herbst Einzug hält, ist es für viele an der Zeit, bei ihrem Auto die Winterreifen aufzuziehen. Der ein oder andere muss seine Reifen sicherlich auch ersetzen. Aber was ist wichtig? Welche Reifen sind die Richtigen? Laut der aktuellen Umfrage des Reifenherstellers Continental, vertrauen Männer da eher den Testberichten in Fachzeitschriften, während sich Frauen lieber persönlich in einem Fachgeschäft beraten lassen. Besser noch wäre sicherlich eine Kombination aus beidem. Und auch wir haben ein paar gute Tipps für Sie. Helke Michael hat für uns mit einem Experten gesprochen.Sprecherin: Manche Winterreifen haben schon einige Kilometer hinter sich. Bevor man sie aufzieht, sollte man sie deshalb erst mal gründlich checken, erklärt Continental-Reifenentwickler Andreas Schlenke.O-Ton 1 (Andreas Schlenke, 23 Sek): "Sehe ich vielleicht Beschädigungen, sehe ich vielleicht Risse im Profil und sehe ich vielleicht Fremdkörper im Reifen? All das sollte ich mir genau anschauen. Und im Zweifelsfall einen Reifenhändler aufsuchen, weil: Die meisten Reifenhändler bieten auch entsprechend Reifenchecks an. Des Weiteren ist natürlich die Profiltiefe wichtig. Die Wenigsten wissen übrigens, dass die minimale Profiltiefe, die vom Gesetzgeber erforderlich ist, nur eins Komma sechs Millimeter beträgt."Sprecherin: Bis auf den letzten zehntel Millimeter herunterfahren sollte man die Reifen aus Sicherheitsgründen trotzdem nicht.O-Ton 2 (Andreas Schlenke, 15 Sek): "Aus Studien wissen wir, dass über die Lebensdauer durch die abnehmende Profiltiefe vor allen Dingen die Performance der Reifen sich verändert. Vor allen Dingen die Nässeeigenschaften werden schlechter - Aquaplaning wird schlechter, aber auch der Bremsweg wird schlechter und das Nass-Handling."Sprecherin: Müssen neue Reifen her, lässt laut Continental-Umfrage inzwischen ein Viertel der Autofahrer Ganzjahresreifen aufziehen. Bevor man das macht, sollte man sich aber unbedingt ein paar Fragen stellen.O-Ton 3 (Andreas Schlenke, 15 Sek): "Lebe ich vielleicht im Mittelgebirge, fahre ich häufig auf stark verschneiten kurvigen Straßen? Bin ich angewiesen auf mein Fahrzeug oder kann ich zurückgreifen auf öffentlichen Nahverkehr? Darf ich jeden Morgen meine Kinder zum Beispiel zur Schule fahren oder in den Kindergarten?"Sprecherin: Oder anders gesagt: Bei winterlichen Straßenverhältnissen fährt man mit Winterreifen sicherer. Sicherheit sollte grundsätzlich vorgehen - auch in Bezug auf die Langlebigkeit der Reifen, auf die viele Befragte sehr viel Wert legen. Wer hinter dem Steuer sitzt, hat das aber auch ein Stück weit selbst in der Hand.O-Ton 4 (Andreas Schlenke, 26 Sek): "Die Reifen sollten regelmäßig bezüglich des Luftdrucks überprüft werden und der Fahrstiel hat übrigens einen signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer des Reifens. Zum Beispiel ist vorausschauendes Fahren und möglichst abrupte Beschleunigung und Bremsung zu vermeiden, durchaus ratsam, um eine möglichst lange Lebensdauer des Reifens zu erzielen. Während der Einlagerungszeit ist es auch wichtig, den Reifen dunkel und kühl zu lagern, um auch hier eine lange Lebensdauer zu ermöglichen."Abmoderationsvorschlag: Am sichersten fährt man im Winter immer noch mit Winterreifen. Die sollten allerdings nicht zu alt sein und auch noch ausreichend Restprofil habe. Laut Gesetz sind 1,6 Millimeter vorgeschrieben, mehr ist aber sicherer. Alle Infos zum Thema sichere Winterreifen finden Sie auch noch mal im Netz unter Reifenwissen auf continental-reifen.de.Pressekontakt:Klaus EngelhartPressesprecher Pkw- / Zweiradreifen DACHKommunikation / ÖffentlichkeitsarbeitPkw-ReifenContinental Reifen Deutschland GmbHTelefon: + 49 (0) 511 938 22 85E-Mail: klaus.engelhart@conti.deOriginal-Content von: Continental Reifen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117646/5047639