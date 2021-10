Gesundheitsimmobilien sind bei Investoren weiterhin hoch im Kurs. Da viele neue Anleger die Krisenresilienz und Relevanz von Pflegeheimen, Seniorenresidenzen mit betreutem Wohnen & Co. erkennen und den Einstieg in den deutschen Gesundheitsmarkt suchen, steigt die Nachfrage. Doch es fehlt an Objekten. Der Run der Investoren auf Gesundheitsimmobilien hält an. Laut einer Analyse der internationalen Immobilienberatung Cushman & Wakefield (C&W) belief sich das Investmentvolumen im dritten Quartal 2021 ...

