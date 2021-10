DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Oktober (42. KW)

=== M O N T A G, 18. Oktober 2021 *** 04:00: CN/Industrieproduktion September *** 04:00: CN/BIP 3Q *** 07:00: NL/Philips NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 15:15: US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September 23:30: AU/BHP Group, Produktionsbericht 1Q, Melbourne D I E N S T A G, 19. Oktober 2021 *** 07:30: FR/Danone SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00: DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August *** 08:00: CH/Handelsbilanz September *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30: US/Johnson & Johnson, Ergebnis 3Q, New Brunswick *** 13:00: US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q, St. Paul *** 13:00: US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:00: US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q, Cincinnati *** 13:10 EU/EZB-Direktor Elderson, EZB-Direktor Elderson, Rede bei XXXI Lisbon Meeting zu "Climate change and climate finance" des Banco de Portugal *** 14:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei ECB-CEBRA conference on international aspects of digital currencies and fintech *** 14:30: US/Baubeginne/-genehmigungen September *** 15:00: EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,U nternehmensanleihen und ABS *** 16:00 EU/EZB-Direktor Lane, Teilnahme an Panel zu "Experiences from central banks' strategy reviews" *** 17:45: FR/Vinci SA, Umsatz 3Q, Paris *** 17:45: FR/Kering SA, Umsatz 3Q, Paris *** 19:00: DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 19:00: AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 3Q, Wien *** 22:00: US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q, Los Gatos *** 22:30: US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Chicago 22:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken in Deutschland M I T T W O C H, 20. Oktober 2021 *** 07:00: DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate, Göttingen 07:00: DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Einbeck *** 07:00: CH/Roche Holding AG, Umsatz 9 Monate, Basel 07:00: CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q, Schindellegi 07:00: NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:00: NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q, Veldhoven *** 07:15: CH/Nestle SA, Umsatz 9 Monate, Vevey *** 08:00: DE/Erzeugerpreise September 08:00: DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 9 Monate, Mettlach *** 08:00: GB/Verbraucherpreise September *** 09:20 EU/EZB-Direktor Elderson, Austrian Financial Market Authority's (FMA) Supervisory Conference (9:50 Teilnahme an Panel) 09:30 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00: EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August *** 10:50: EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00: EU/Verbraucherpreise September 11:30 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, PK zum BSI-Lagebericht Deutschland 2021, Berlin 11:30: DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Grüne Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 13:30: US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:30: US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q, Abbott Park 14:00: DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz für Analysten und Investoren zum Ergebnis 3Q *** 16:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30: DE/Metro AG, Jahresumsatz, Düsseldorf 20:00: US/Fed, Beige Book *** 22:10: US/IBM Corp, Ergebnis 3Q, Armonk - US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), Provo/Utah D O N N E R S T A G, 21. Oktober 2021 *** 00:01: DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:45: CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q, Zürich 06:50: DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt *** 07:00: DE/SAP SE, vollständiges Ergebnis 3Q (14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Walldorf *** 07:00: DE/Software AG, Ergebnis 3Q, Darmstadt 07:00: DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q, Martinsried 07:00: CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 3Q, Frauenfeld 07:20: SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q, Göteborg *** 07:30: FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00: GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00: GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q, London *** 08:00: GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate, London *** 08:00: GB/Anglo American plc, Production Report 3Q, London *** 08:45: FR/Geschäftsklimaindex Oktober 11:00 DE/BDI-Präsident Russwurm, Klimaexperte Burchardt, PK zu "Klimapfade 2.0: Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft", Berlin *** 11:00: EU/Öffentliche Finanzen 2020 (2. Veröffentlichung) *** 12:00: US/Dow Inc, Ergebnis 3Q, Midland *** 12:30: US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas *** 14:30: US/Philadelphia-Fed-Index Oktober *** 14:30: US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00: EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober (Vorabschätzung) *** 16:00: US/Verkauf bestehender Häuser September *** 16:00: US/Index der Frühindikatoren September *** 17:40: FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q, Paris *** 18:00: FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy *** 22:02: US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara 22:15: US/Mattel Inc, Ergebnis 3Q, El Segundo *** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 22.10.), Brüssel - AU/Cimic Group Ltd, Ergebnis 9 Monate, St. Leonards F R E I T A G, 22. Oktober 2021 07:00: SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 3Q, Stockholm *** 07:20: FR/Air Liquide SA, Umsatz 3Q, Paris 07:30: FR/Renault SA, Umsatz 3Q, Boulogne-Billancourt *** 08:00: EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 3Q 08:00: GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 3Q, London *** 09:15: FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) *** 09:30: DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) *** 10:00: EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes und verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (1. Veröffentlichung) *** 10:30: GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe und verarbeitendes Gewerbe Oktober (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 13:00: US/American Express Co, Ergebnis 3Q, New York *** 15:45: US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (1. Veröffentlichung) *** 15:45: US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (1. Veröffentlichung) *** - EU/Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 21.10.), Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für EFSF (S&P); Finnland (Fitch); Griechenland (S&P); Großbritannien (S&P); Italien (S&P); Niederlande (Fitch); Österreich (Fitch); Türkei (S&P) ===

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.