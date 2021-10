DJ WOCHENVORSCHAU/25. bis 31. Oktober (43. KW)

=== M O N T A G, 25. Oktober 2021 *** 06:00: GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q, London 08:00: DE/Atoss Software AG, Ergebnis 3Q, München *** 10:00: DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Oktober 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 14:30: US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September *** 15:00: BE/Geschäftsklimaindex Oktober 17:45: FR/Michelin, Umsatz 9 Monate, Clermont-Ferrand *** 22:05: US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q, Menlo Park D I E N S T A G, 26. Oktober 2021 *** 06:45: CH/UBS AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 06:55: DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:00: DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz, Düsseldorf *** 07:00: DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:00: CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q, Basel *** 07:30: DE/Symrise AG, Trading Update 9 Monate, Holzminden 07:30: FR/Orange SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:30: NL/KPN NV, Ergebnis 3Q, Den Haag 08:00: DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q, Bielefeld *** 08:00: GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 3Q, Windsor *** 10:00: EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 11:00 DE/Bundestag, konstituierende Sitzung, Berlin *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30: DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR 12:00: US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q, Atlanta *** 12:20: US/General Electric Co, Ergebnis 3Q, Boston *** 12:30: US/3M Co, Ergebnis 3Q, St. Paul 12:55: US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 3Q, Waltham 13:00: US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q, Bethesda *** 15:00: EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00: US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober *** 16:00: US/Neubauverkäufe September 22:01: US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q, Dallas *** 22:02: US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q, Mountain View *** 22:05: US/Twitter Inc, Ergebnis 3Q, San Francisco *** 22:08: US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q 22:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Märkte/Börsenfeiertag Österreich M I T T W O C H, 27. Oktober 2021 *** 06:45: ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q, Madrid 06:45: NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q, Stavanger *** 07:00: DE/BASF SE, Ergebnis 3Q, Ludwigshafen *** 07:00: DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:00: DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Frankfurt *** 07:30: FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q, Rueil-Malmaison *** 08:00: DE/GfK-Konsumklimaindikator November *** 08:00: DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 Presse- Telefonkonferenz; 15:00 Analysten- Telefonkonferenz), Herzogenaurach 08:00: DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q, Augsburg 08:00: NL/Heineken NV, Trading Update 3Q, Amsterdam *** 08:30: ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate, Bilbao *** 08:45: FR/Verbrauchervertrauen Oktober *** 10:00: EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September *** 10:50: EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30: DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR 12:00: US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q, New York *** 12:55: US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00: GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q, London *** 13:00: US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q, Oak Brook *** 13:00: US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q 13:00: US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q, Pittsburgh/Northfield *** 13:30: US/Boeing Co, Ergebnis 3Q, Chicago *** 14:30: US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September *** 16:00: CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:05: FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Statement 3Q, Paris *** 22:01: US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05: US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** 22:09: US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q, Dearborn *** 22:15: US/Visa Inc, Ergebnis 4Q *** - DE/Stellenindex BA-X Oktober *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q, Rom D O N N E R S T A G, 28. Oktober 2021 *** 06:30: NL/Airbus Group, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:00: DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q, München *** 07:00: DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 3Q, München 07:00: DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:00: DE/Takkt AG, Ergebnis 3Q, Stuttgart 07:00: DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q, Augsburg *** 07:00: FI/Nokia Corp, Ergebnis 3Q, Espoo *** 07:00: BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q, Leuwen 07:00: FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q, Paris 07:00: IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand *** 07:30: DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q, Wolfsburg *** 07:30: DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q, Ratingen 07:30: DE/Baader Bank AG, Ergebnis 9 Monate, Unterschleißheim 07:30: DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate, Werdohl 07:30: DE/Koenig & Bauer AG, Ergebnis 3Q, Würzburg *** 07:30: DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q, Lübeck *** 07:30: FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:45: DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q, Heidelberg 07:55: ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q, Madrid *** 08:00: DE/Beiersdorf AG, Umsatz 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00: DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate, München *** 08:00: DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q, Garbsen *** 08:00: EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen September *** 08:00: NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q, Den Haag *** 08:00: NL/Stellantis NV, Umsatz 3Q, Amsterdam *** 08:00: JP/Sony Corp, Ergebnis 1H, Tokio 08:00: GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q, London 08:00: SE/Vattenfall AB, Ergebnis 3Q, Stockholm *** 08:05: FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q, Courbevoie *** 09:00: ES/HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 09:55: DE/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 10:00: DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Oktober *** 11:00: DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 11:00: EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober 11:00: EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 11:30: FI/Kone Oyj, Ergebnis 3Q, Espoo *** 12:00: DE/Linde plc, Ergebnis 3Q (16:00 Telefonkonferenz), München 12:00: US/DuPont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q *** 12:30: US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q, Whitehouse Station *** 12:30: US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago 13:30: US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:45: EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:00: DE/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 14:30: EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30: US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30: US/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) 17:50: FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q, Courbevoie *** 22:01: US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q *** 22:30: US/Apple Inc, Ergebnis 4Q, Cupertino *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts *** - DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q, Essen F R E I T A G, 29. Oktober 2021 *** 01:50: JP/Industrieproduktion September *** 06:30: CH/Holcim Ltd, Ergebnis 3Q, Jona *** 07:00: DE/Daimler AG, Ergebnis 3Q, Stuttgart *** 07:00: DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 9 Monate, Mannheim 07:00: DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück *** 07:00: AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Wien *** 07:00: CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate, Zürich *** 07:00: FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q, Paris 07:00: FR/Safran SA, Umsatz 3Q, Paris 07:00: FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q, Charenton-le-Pont 07:00: NL/Signify NV, Ergebnis 3Q, Eindhoven 07:15: FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q, Paris *** 07:30: FR/Privater Verbrauch September *** 07:30: FR/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 07:35: ES/BBVA, Ergebnis 3Q, Bilbao *** 07:45: IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q, Rom *** 08:00 DE/Audi AG, Ergebnis und Roundtable mit Vorstand Rittersberger 9 Monate (08:00 Roundtable Telefonkonferenz), Ingolstadt *** 08:00: DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), München *** 08:00: DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00: DE/Import-/Exportpreise !NLT! September 08:00: CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q, Baar 08:00: GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q, Edinburgh *** 08:45: FR/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) 08:45: DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin *** 09:00: AT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00: ES/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 10:00: IT/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00: EU/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00: IT/Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) *** 11:00: EU/Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) *** 12:30: US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q, San Ramon *** 13:00: US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30: US/Arbeitskostenindex 3Q *** 13:30: US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q, North Chicago *** 13:30: US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30: US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September *** 15:45: US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober *** 16:00: US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Oktober (2. Umfrage) - EU/Ratingüberprüfung für Deutschland (Fitch);

