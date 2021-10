Huiuiui, Markus Miller und Richy haben es mal wieder krachen lassen… eineinhalb Stunden Krypto Update! Mit dabei haben die beiden auch eine ganze Menge Themen: Von FOMO und Panik rund um Bitcoin & Co, den Krypto-Verboten in China, einem Blick auf das Stock-to-Flow-Modell und auf Prognosen des IWF und der Bank of America bis hin zu den Themen Krypto-Payment und Cybersecurity. Ein gelassener Rundumschlag in gewohnter Manier - mit einer exklusiven Ankündigung gleich zu Beginn!