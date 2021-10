Exzellente Quartalszahlen der US-Großbank Goldman Sachs halten die Anleger an der Wall Street am Freitag in Partylaune. Der S&P 500 verbuchte am Donnerstag den stärksten Anstieg seit März. Aktuell tendiert der Future auf den S&P weitere 0,4 Prozent höher. Positiv dürfte auch der Dow Jones in den Tag starten, der sich nur noch wenige Prozent unter dem Allzeithoch befindet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...