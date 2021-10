Die Wiener Börse lag auch am Freitagnachmittag weiter klar in der Gewinnzone. Gegen 14.10 Uhr stieg der heimische Leitindex ATX um 1,13 Prozent auf 3.792,76 Punkten. Auch der marktbreite ATX Prime legte um klare 1,07 Prozent auf 1.912,33 Einheiten zu.Grund für die gute Börsenstimmung in Europa waren einerseits die guten Vorgaben der Wall Street. Dort hatten vor allem überraschend gute Arbeitsmarktdaten ...

