In der Kalenderwoche 41 (11.10. bis 15.10. 2021) gibt die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MP5K7) mit einem Zinskupon von 6,00 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro bekannt. Das Angebot für die nunmehr siebte NZWL-Anleihe besteht aus einem Umtauschangebot, einem öffentlichen Zeichnungs-Angebot sowie einer Privatplatzierung. Das öffentliche Zeichnungsphase erfolgt vom 28. Oktober bis zum 11. November 2021, das Umtauschangebot, welches sich an Inhaber der 6,50%-NZWL-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) richtet, hat bereits am 13. Oktober begonnen und endet am 5. November 2021. Der Emissionserlös dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität.

Zudem wurde in dieser Woche der Anleiheprospekt der neuen sechsjährigen Anleihe 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4) der Photon Energy N.V. genehmigt. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro und bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,50% bei vierteljährlicher Auszahlung. Das Zielvolumen beträgt 50 Mio. Euro. Vom 18. Oktober bis zum 12. November 2021 wird den Inhabern der bestehenden Photon Energy-Anleihe 2017/22 ein Umtausch mit 2%-Prämie in die neue Anleihe angeboten, die öffentliche Zeichnungsphase findet vom 02. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...