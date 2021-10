Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Gazprom. Die haussierenden Gaspreise bescheren dem russischen Weltmarktführer Gazprom satte Gewinne und treiben die Aktie immer weiter nach oben. In ferner Zukunft könnte den Kurs des russischen Rohstoffriesen womöglich noch ein anderes Thema beflügeln: Wasserstoff. Bei den Verkäufen steht BYD im Fokus. Die Aktie des E-Autoherstellers BYD hatte einen starken Wochenlauf und der Kurs legte zweistellig zu. Somit rückt das Allzeithoch immer näher. Das Handelsvolumen war am letzten Handelstag der Woche zudem dreimal so hoch wie im Wochendurchschnitt.