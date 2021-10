Wird der nächste Rohstoff Mangelware?

Werbung



Die deutsche Wirtschaftsvereinigung Metalle warnt vor Lieferengpässen.



Bei Magnesium werden die meisten Menschen eher an Brausetabletten denken als an ein wichtiges Industriemetall. Dabei ist Magnesium ein grundlegendes Element in der Metallurgie. Doch genau dieser Rohstoff könnte die nächste Mangelware sein. Davor warnt die Wirtschaftsvereinigung Metalle. Nachdem die Chipkrise bereits Autozulieferern, Flugzeugherstellern und der Industrie generell Kopfschmerzen bereitete, droht nun der nächste Lieferengpass. Magnesium wird zu 95% aus China importiert. Da China jedoch mit Energieproblemen zu kämpfen hat, wurde die Produktion gedrosselt.

Besonders wichtig sei Magnesium für die Herstellung von Aluminium. Deutsche Stahlunternehmen sind in verschiedenen Aspekten betroffen. Salzgitter produziert diverse Produkte mit Aluminium, und der Metallhändler Klöckner verkauft Aluminiumblech.





