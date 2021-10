Nur einen Tag nachdem Activision ein neues Anti-Cheat-Werkzeug angekündigt hat, soll die Software bereits in die Hände von Cheat-Entwickler:innen gefallen sein. Mit dem Tool sollte Betrug bei zwei Spielen der "Call of Duty"-Reihe eingedämmt werden. Unter dem Namen Ricochet, also dem englischen Wort für einen Querschläger, hat der Spielekonzern Activision am 13. Oktober 2021 eine neue Software angekündigt, die Betrüger in Online-Spielen ausfindig machen soll. Ricochet soll im Laufe des Jahres bei dem Shooter-Game "Call of Duty: Warzone" zum Einsatz kommen. Außerdem soll sie auch im für November angekündigten "Call of Duty: Vanguard" dafür ...

