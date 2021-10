Der Schock nach den guten Daten des Corona-Medikaments von Merck ist inzwischen verdaut. Zumal den Anlegern immer klarer wird, dass Impfstoffe weiter der Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie bleiben. BioNTech will deshalb die Zulassung für den eigenen Impfstoff weiter erweitern und hat nun den nächsten Schritt getan.BioNTech und der US-Partner Pfizer haben jetzt auch in Europa eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt. Beide teilten am Freitag in Mainz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...