Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0016803241 Sectra AB 15.10.2021 SE0016278196 Sectra AB 18.10.2021 Tausch 1:1

CA58548A2039 Melior Resources Inc. 15.10.2021 CA75189P1099 Melior Resources Inc. 18.10.2021 Tausch 32,6764:1

