Salesforce macht in der aktuellen Phase einen aus charttechnischer Sicht exzellenten Eindruck. Salesforce macht in der aktuellen Phase einen aus charttechnischer Sicht exzellenten Eindruck. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 27.09. kristallisierte sich ein mögliches Ausbruchsszenario heraus. Dieses ist nun angelaufen… Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...