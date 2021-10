Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das Future Investment Initiative (FII) Institute hat 10 neue Partnerschaften mit globalen Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen für das 5-jährige Jubiläum der FII vom 26. bis 28. Oktober 2021 angekündigt.Zu den Technologiepartnern gehören globale Fortune-100-Unternehmen wie Siemens und Zoom, kürzlich börsennotierte Unternehmen wie Lilium ("LILM") und von Risikokapitalgebern unterstützte Start-up-Unternehmen wie Interstellar LabsFII-Technologiepartner unterstützen die positiven Auswirkungen des Instituts auf die GesellschaftVon fliegenden Autos bis hin zur Raumfahrttechnologie, von Drohnen über Satelliten bis hin zu Videotelefonaten - die größten Namen der Technologie- und Innovationsbranche arbeiten mit dem Future Investment Initiative (FII) Institute zusammen. Einige der weltweit besten zukunftsweisenden Technologieunternehmen und Startups haben sich mit dem Institut vor dem 5-jährigen Bestehen der FII vom 26. bis 28. Oktober 2021 in Riad, Saudi-Arabien, zusammengeschlossen.Das FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung, und Technologiepartner unterstützen die Arbeit des Instituts in 5 Wirkungsbereichen: KI, Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit. Der 5. Jahrestag des FII wird unter dem Motto "Investitionen in die Gesellschaft" stattfinden, und alle Technologiepartner teilen dieses gemeinsame Thema.Richard Attias, CEO des FII Institute, sagte: "Jeder Partner bringt eine einzigartige und bahnbrechende Technologie ein, die die Mission des FII Institute unterstützt, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Die Investitionen, Erfindungen, Forschung und Produkte dieser weltweit führenden Unternehmen zielen alle darauf ab, eine bessere Welt für alle zu schaffen."Während zahlreiche Branchen in der Post-COVID-Ära eine Renaissance erleben, wird der 5. Jahrestag des FII weltweit führende Persönlichkeiten, Experten, Innovatoren und Medien in einem globalen Forum zusammenbringen, um Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Gesellschaft zu erforschen und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung voranzutreiben."Das FII Institute hat Anfang des Jahres Investitionen in Lilium und Interstellar Labs angekündigt. Die Investition in Lilium war Teil einer Strategie zur Entwicklung und Nutzung nachhaltiger und umweltfreundlicher Alternativen zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren in der Luftfahrtindustrie. Durch die Investition in Interstellar Labs wird das FII Institut die Entwicklung von KI-basierten Ausgestaltungen finanzieren und diese nutzen, um die drängendsten Umweltprobleme der Erde zu lösen.Neue Technologiepartner- Zoom, das globale Technologieunternehmen, das Videotelefonie- und Online-Chat-Dienste über eine cloudbasierte Peer-to-Peer-Softwareplattform anbietet- Siemens AG, das globale Technologieunternehmen mit Fokus auf Industrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen- SenseTime, ein KI-Unternehmen, das sich auf innovative Computer Vision und Deep Learning-Technologien konzentriert- OriginAll, Entwickler des ersten Marktplatzes, der sich ausschließlich auf authentische und rückverfolgbare Produkte konzentriert- Natufia (KAUST), Entwickler des weltweit ersten smarten Indoor-Küchengartens- Lilium, Entwickler von nachhaltiger Hochgeschwindigkeits-Luftverkehrsmobilität durch elektrisch betriebene Senkrechtstarter und -landesysteme, Vertiports und digitale Dienste- Interstellar Labs, ein Weltraumtechnologieunternehmen, das Closed-Loop-Biodome entwickelt, um Leben auf der Erde, dem Mond und dem Mars zu erhalten- HEPTA Airborne, eein Entwickler, der die Analyse von Stromleitungen mit Drohnen, Hubschraubern und Satelliten automatisiert- DroppTV, Entwickler der ersten Videoplattform, die Produktverkäufe mit 1-Klick nahtlos in stark konsumierte Videoinhalte integriert- Can Mobilities, Pionier für intelligente Mobilitätsgeräte für die AltenpflegeInformation zum FII InstitutDas FII Institute ist eine globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investitionszweig und einer Agenda: Positive Auswirkungen auf die Menschheit. Wir engagieren uns für die Grundsätze Umwelt, Soziales und Governance (ESG), fördern die klügsten Köpfe und verwandeln Ideen in reale Lösungen in fünf Schwerpunktbereichen: KIz und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort - in einer Phase, in der Entscheidungsträger, Investoren und eine engagierte Generation junger Menschen sich voller Ehrgeiz und Energie für Veränderungen einsetzen. Wir nutzen diese Energie in drei Säulen - THINK, XCHANGE, ACT- und investieren in Innovationen, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verändern.