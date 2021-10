Es war zweifellos ein schöner Abschluss der Handelswoche für die lange Zeit gebeutelten Anteilseigner der Lufthansa. Denn die Aktie der größten deutschen Airline verteuerte sich kräftig. Hauptgrund dafür dürfte die Kaufempfehlung aus dem Hause Deutsche Bank gewesen sein. Am Nachmittag gab es eine weitere Meldung, die den guten Tag für die Anleger abrundete. So kündigte die Gewerkschaft Verdi an, im Tarifstreit über die Bezahlung der Kabinenbeschäftigten bei der Lufthansa-Tochter Eurowings auf Warnstreiks ...

