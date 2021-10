Straubing (ots) -



Die FDP hat derart große Verhandlungserfolge erzielt, dass sie es überhaupt nicht mehr nötig hat, ernsthaft über eine Jamaika-Koalition nachzudenken - zumal sie sich dann mit der Union eine in sich zerstrittene und orientierungslose Truppe an die Regierungsspitze holen würde. Und wer auch immer Kanzler einer Jamaika-Koalition wäre, ginge mit einem gewaltigen Startnachteil in der öffentlichen Meinung ins Rennen, der auch auf die Liberalen abfärben könnte. (...) Die Ampel wird kommen, schon aus Mangel an echten Alternativen. Deutschland bekommt eine Regierung mit liberaler Handschrift.



