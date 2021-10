DJ PTA-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: Dänische Tochtergesellschaft erhält geplante Zahlungseingänge von Kunden nicht und wird daher Insolvenzantrag stellen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leopoldsorf (pta033/15.10.2021/23:00) - Die dänische Vertriebsgesellschaft Premium Syscon der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST") wird kurzfristig einen Insolvenzantrag stellen. Hintergrund ist, dass die Gesellschaft von Kunden darüber informiert wurde, dass zu erwartende Zahlungen nicht geleistet werden. Der Wertansatz der Premium Syscon bei der VST Building Technologies beträgt 550.000 Euro und wird daher im Wert berichtigt. Die Auswirkungen auf die VST sind maximal auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag begrenzt. Inwieweit eine tatsächliche materielle Auswirkung auf die VST eintritt, wird derzeit geprüft.

Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG

Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützte Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Die VST-Technologie zeichnet sich durch besondere ökonomische und ökologische Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaft verfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von der Projektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentierten Verbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werk sowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustelle bis hin zu schlüsselfertigen Objekten. Darüber hinaus lizensiert VST die patentierte Technologie für ausgewählte Regionen außerhalb der EU, liefert die dafür erforderlichen Werksanlagen und schult die Kunden im speziellen VST Planungs- und Produktions-Know-how.

Kontakt

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG Ansprechpartner: Jennifer Lohrmann Telefon: +43 2235 81 071 770 E-Mail: info@vstbuildingtechnologies.com Feuerwehrstraße 17 A-2333 Leopoldsdorf http://www.vstbuildingtechnologies.com

edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann edicto GmbH E-Mail: VST@edicto.de (mailto:VST@edicto.de) Telefon: +49 69 905505-53

Aussender: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG
Adresse: Feuerwehrstraße 17, 2333 Leopoldsorf
Land: Österreich

ISIN(s): AT0000A25W06 (Aktie), DE000A2R1SR7 (Anleihe) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Vienna MTF

