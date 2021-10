WOW-Effekt-News!: TAAT Global meldet unfassbaren Entwicklungssprung!

Zu dieser News braucht man nicht viel erklären, denn die Zahlen sprechen für sich! Die Messeaktivitäten von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) machen sich mehr als nur bezahlt und man darf damit rechnen, dass sich dies, kombiniert mit den vielfältigen Werbeinitiativen, weiter fortsetzen wird.

Mehr, Distributoren, mehr Geschäfte, mehr Umsatz - das ist die logische Schlussfolgerung aus dieser Meldung. TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) ist in puncto Wachstum weiter auf Kurs!

TAAT Global Alternatives Inc.*

WKN: A3CNZW CSE: TAAT

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben. Der Grund dafür ist, dass das kanadische Start-up eine Zigarette erfunden hat, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Das Herstellungsverfahren ist zum Patent angemeldet.

Revolutioniert TAAT die Tabakindustrie?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW)! Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

In mehr als 1.000 Shops in den USA, aber auch in UK, Irland und bald auch in Australien werden bereits TAAT Zigaretten verkauft.

Garant für den Erfolg?

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Posten bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) an (Newslink), angeblich nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte!

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( Video) : Setti Coscarella, CEO von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW )