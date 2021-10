Ob man an der Börse sehr gute Renditen erwirtschaftet, hängt oft genug nicht davon ab, ob man einige gute Aktien, sondern ob man wenige großartige Aktien findet. Nicht umsonst wird so viel über mögliche Verzehnfacher, auf englisch Tenbagger, geredet. Wieso sie den entscheidenden Unterschied ausmachen können, ist einfache Mathematik, die aber wahrscheinlich nicht genügend Anleger tief verinnerlicht haben. Deswegen will ich es in diesen Zeilen einmal veranschaulichen. Nehmen wir als Grundlage ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...