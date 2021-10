Die OHB System AG, ein Tochterunternehmen des Raumfahrtunternehmens OHB SE (ISIN: DE0005936124), steht im kommerziellen Raumfahrtgeschäft vor einem Einstieg in den US-Markt. Das Unternehmen befindet sich in finalen Verhandlungen mit dem US-Unternehmen SpaceLink Corporation über die Lieferung von vier Telekommunikationssatelliten mit einem erwarteten Auftragsvolumen von über 300 Millionen US-Dollar (rund 260 Millionen Euro). OHB beabsichtigt zudem, rund 25 Millionen US-Dollar in die Gesellschaft SpaceLink Corporation zu investieren. Die OHB System AG wird in Kürze eine Vereinbarung unterschreiben, ...

