Ein Changelog ist eine kuratierte, chronologisch geordnete Liste aller wichtigen Änderungen, die an einem Projekt vorgenommen wurden. Warum ihr so einen Log führen solltet und wie das richtig geht, lest ihr hier. Warum ihr einen Changelog führen solltet? Ganz einfach: Um es für Nutzer:innen und andere Entwickler:innen leichter zu machen, zu erkennen, welche Änderungen zwischen den einzelnen Releases und Versionen an einem Projekt vorgenommen wurden. Die Endnutzer:innen eurer Software sind schließlich daran interessiert, mitzubekommen, wenn sie sich ändert. Auch wollen weder die Nutzer:innen der Software ...

