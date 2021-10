Was für eine Rallye. Die BYD-Aktie bahnt sich ihren Weg weiter Richtung Allzeithoch. Rückenwind gab es in den letzten Tagen durch gute Verkaufszahlen.Die Citigroup geht nach ersten Erhebungen bei chinesischen Autohändlern davon aus, dass BYD, Great Wall & Co in der ersten Oktoberwoche starke Einzelhandelsumsätze verzeichnet haben.Angesichts eines künftig ausreichenden Angebots an Fahrzeugchips und eines kontinuierlichen Wachstums der kumulierten Auftragsbestände im 4. Quartal, wird die Neubewertungsdynamik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...