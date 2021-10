Goldman Sachs konnte heute alle an der Wall Street überraschen. Die Investmentbank legte ein ausgezeichnetes Quartal vor und konnte starkes Wachstum produzieren.Goldman Sachs (US38141G1040) hat einen Home Run gelandet. Anders lässt sich der Quartalsbericht nicht in Worte fassen. Man schlug die Erwartungen der Analysten in allen Bereichen um Längen und liess viele Konkurrenten im Staub zurück. Und das vor dem Hintergrund, dass die Wall Street nicht viel von Goldman erwartet hatte.Die Erlöse im 3. Quartal erreichten 13,61 Mrd. US-Dollar. Der Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...