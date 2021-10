Integrierte Lösungen zur Beschleunigung der Erschließung der größten Gasreserven der Türkei

Schlumberger hat heute einen bedeutenden Auftrag von Turkish Petroleum (TP) für die Planung, Beschaffung, Konstruktion und Installation (EPCI) von End-to-End-Produktionslösungen für das Sakarya-Gasfeld, das größte Gasvorkommen der Türkei, bekannt gegeben. Der Auftrag wird an Schlumberger und Subsea 7 als Teil eines Konsortiums vergeben.

Der integrierte Projektumfang umfasst unterirdische Lösungen für die Onshore-Produktion, einschließlich der Fertigstellung von Bohrlöchern, Unterwasser-Produktionssystemen (SPS), Unterwasser-Versorgungsleitungen, Steigleitungen, Durchflussleitungen (SURF) und einer Frühförderanlage (EPF).

Schlumberger wird den gesamten Umfang der Bohrlochkomplettierung sowie die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme der frühen Produktionsanlage übernehmen, die bis zu 350 MMscfd Gas fördern kann. Der SPS- und SURF-Umfang wird von OneSubsea, dem Geschäftsbereich für Unterwassertechnologien, Produktions- und Verarbeitungssysteme von Schlumberger, und Subsea 7 geliefert.

"Schlumberger ist in der einzigartigen Lage, Lösungen vom Untergrund bis zur Verarbeitungsanlage zu integrieren und pipelinefähiges Gas zu liefern", sagte Donald Ross, President, Production Systems, Schlumberger. "Dieser Auftrag für umfassende Produktionslösungen zeigt das Vertrauen in unsere Fähigkeit, die Entdeckung des ersten Gases zu beschleunigen und die Wertschöpfung für TP im Offshore-Gasfeld Sakarya zu erhöhen. Durch die offene Zusammenarbeit und den Einsatz innovativer Produktionslösungen wird Schlumberger die Wertschöpfung durch lokale Inhalte vorantreiben und sich weiterhin für die Unterstützung des türkischen Energiesektors einsetzen."

Das Sakarya-Offshore-Projekt ist die größte jemals in der Türkei entdeckte Gasreserve. Die Unterwassererschließung wird sich etwa 100 Seemeilen tief im Schwarzen Meer befinden.

