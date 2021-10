Der Kurs von TeamViewer habe sich stabilisiert, schreibt das "Handelsblatt" in seiner Wochenendausgabe. Vielleicht war diese Feststellung etwas verfrüht, denn von den dort angesprochenen gut 14 Euro blieben bei Handelsschluss am Freitag nur noch 13,76 Euro übrig. Das Software-Unternehmen hat weiterhin mit einem großen Vertrauensproblem auf Seiten der Anleger zu kämpfen.Die zeigen sich vor allem enttäuscht darüber, dass das Wachstum bei TeamViewer (DE000A2YN900) nicht so hoch wie gewünscht ausfällt. Zwar steigen die Umsätze ...

