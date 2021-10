Unterföhring (ots) -Grandioser Auftakt mit scharfer Quote: Jens Riewa, Chefsprecher der Tagesschau, lüftet als erster Star bei "The Masked Singer" das Grün seiner Schote vor dem Gesicht und strahlt aus der CHILI. Der Start der ProSieben-Show brilliert mit grandiosen 24,1 Prozent (Z. 14-49 Jahre) auf dem neuen Sendeplatz und ist mit weitem Vorsprung Marktführer am Samstag. Direkt im Anschluss an "The Masked Singer" überzeugt das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit dem ersten Interview des demaskierten Stars und starken 16,1 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). ProSieben ist mit 13,0 Prozent Tagesmarktführer am Samstag.Scharfer Auftritt mit heißer EnthüllungDIE CHILI lässt bei ihrer heißen Performance von "Can You Feel It?" (Weather Girls) nichts anbrennen. Doch nach dem Zuschauer-Voting heißt es am Ende der Auftaktshow von "The Masked Singer" für das scharfe Gemüse: Maske ab! Aus der CHILI strahlt ein glücklicher Jens Riewa: "Ich hatte hier die Zeit meines Lebens! Ich danke ProSieben für die sensationellste Familienshow im deutschen Fernsehen." Unter tosendem Applaus und Standing Ovations des begeisterten Publikums, das erstmals seit eineinhalb Jahren wieder live im Studio die MaskedSinger bejubelt, verabschiedet sich der Chefsprecher der Tagesschau mit den Worten: "Es ist eine Ehre, hier mitmachen zu dürfen und so nehme ich es in meinem Herzen mit."Welche Stars verbergen sich unter den Masken?Neue Auftritte, neue Hinweise und eine neue Enthüllung: Der MaskedSinger-Rätselspaß geht am nächsten Samstag, 23. Oktober 2021, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben in die zweite Runde: Welcher Star verbirgt sich unter DAS AXOLOTL, DER HAMMERHAI, DIE HELDIN, DER MOPS, MÜLLI MÜLLER, DER PHÖNIX, DIE RAUPE, DAS STINKTIER UND DER TEDDY?"The Masked Singer" - die fünfte Staffel SAMSTAGS, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst? Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus den Shows und exklusive Indizien finden die Fans auf http://themaskedsinger.deAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-PresseseiteHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 17.10.2021 (vorläufig gewichtet: 16.10.2021)Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.onepetra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5048263