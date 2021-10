Ein starker Wochenabschluss im DAX bringt den Index wieder in die alte Range zurück. Ist dies der Startschuss zur Jahresendrally? Sehr starke Rebound-Woche Aus der Vorwoche nahmen wir bereits eine Erholung mit, die genau am Augusttief begann und den Index wieder über die 15.000er-Region schob. Damit war jedoch nur die Korrektur der Abwärtsbewegung vollzogen. Genau an dieser Schwelle stand der DAX vor der Entscheidung: Fortsetzung der Abwärtsdynamik ...

