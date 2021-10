DJ EZB/Knot: Erhöhte Inflation nur vorübergehend

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet die derzeit erhöhte Inflation nach den Worten des niederländischen EZB-Ratsmitglieds Klaas Knot als ein vorübergehendes Phänomen. "Im Moment sehen wir das Phänomen eher als vorübergehend an, da sich unsere Wirtschaft nach dem Corona-Schock wieder erholt und das Angebot an Produkten nicht mit der Nachfrage Schritt hält", sagte Knot laut Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag in einem Fernsehinterview. Knot zählt zu den geldpolitischen Falken im Rat.

October 17, 2021

