"An der Börse ist alles möglich. Auch das Gegenteil". Diese Worte stammen, wie so viele Börsenweisheiten, von Altmeister André Kostolany. Und er sagte auch "Wenn alle Spieler auf eine angeblich todsichere Sache spekulieren, geht es fast immer schief". Genau das haben wir in der letzten Woche erlebt, als zum Wochenende hin die Börsen kräftig Auftrieb bekamen und weltweit mit satten Pluszeichen abschlossen. Dabei war doch alles so klar, oder? Die Energiepreise steigen weiter und treiben die Inflation in die Höhe, während sie die Konjunkturaussichten abwürgen, die Notenbanken steuern auf ein Ende ...

