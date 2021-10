Stuttgart (ots) -



Den Anspruch an sich selbst für grundlegende Reformen haben SPD, FDP und Grünen bereits mehrfach formuliert. Damit schüren sie in der Bevölkerung, aber auch in den eigenen Reihen Erwartungen, die es zu erfüllen gibt. Diese könnten aber bereits in Koalitionsgesprächen enttäuscht werden. Auf dem Parteitag der Grünen ist bei aller Begeisterung ob der Aussicht aufs Regieren mehr als deutlich geworden, dass sich die Partei in Sachen Klimaschutz mehr erhofft hatte, als die Sondierungen mit SPD und FDP ergaben. Ungeklärt bleibt bisher außerdem, wie die Vorstellungen der drei Parteien finanziert werden sollen. So kann Aufbruchstimmung schnell zur Katerstimmung werden.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5048518

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de