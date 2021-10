Bei Steinhoff war in dieser Woche (wieder mal) einiges los. Zunächst sah es ganz gut aus, denn die Steinhoff-Tochter Pepco veröffentlichte gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Doch am Donnerstag ging es für die Aktie auf einmal massiv nach unten. Zeitweise rund 20 Prozent! Was war passiert? Ein südafrikanisches Gericht hatte angekündigt über den zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ausgehandelten Vergleich im Januar entscheiden zu wollen. Und deshalb ein Minus ...

