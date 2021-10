Staunende Gesichter auf einer Führungskräftetagung des VW-Konzerns - Vorstandschef Herbert Diess überraschte mit Elon Musk als Gastredner. Der war per Video zugeschaltet. Auf einer Tagung der 200 wichtigsten Führungskräfte von VW im österreichischen Aipbach schaltete Konzern-Chef Herbert Diess den zuvor als größten Rivalen bezeichneten Tesla-Chef Elon Musk per Video-Call aus dem fernen Texas zu. Der gab den Anwesenden am Donnerstagabend etliche Tipps und bezeichnete Volkswagen als Ikone. Mehr zum Thema VW-Chef: Tesla-Wettbewerb annehmen - um ...

