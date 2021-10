Straubing (ots) -



Das Sondierungspapier lebt zu großen Teilen von Dingen, auf die verzichtet wurde. Es gibt keine Vermögenssteuer, kein Tempolimit, keine Bürgerversicherung, kein Mietenmoratorium. Das ist dem notwendigen Kompromiss geschuldet, jede Partei musste Abstriche machen. Minus und Minus ergeben allerdings nur in der Mathematik ein Plus. Politik funktioniert anders und die Parteioberen müssen einkalkulieren, dass ihnen am Ende doch noch alles um die Ohren fliegen könnte, weil die Mitglieder die vielen Negativposten auf der Endabrechnung nicht akzeptieren.



