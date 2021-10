NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Mützenich/Geschlechterparität:

"Es gibt in Deutschland fünf Verfassungsorgane, die dann allesamt von Männern geleitet würden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will weitermachen, Bundeskanzler wird aller Voraussicht nach Olaf Scholz, Bundesratspräsident ist derzeit Reiner Haseloff, als Präsident des Bundesverfassungsgerichts amtiert Stephan Harbarth und dann bliebe noch der Bundestagspräsident. Natürlich kann man jetzt wieder argumentieren, das habe sich eben so ergeben. Es habe gar nichts damit zu tun, dass man Frauen nicht für kompetent halte oder ihnen keine Spitzenpositionen gönne. Aber im Ernst: Kann es wirklich sein, dass wir im Jahr 2021 Deutschland als eine reine Männerwirtschaft betreiben wollen?"