Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Trend zu höheren Zinsen setzt sich fort: Diese Woche kletterten die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen bis auf minus 0,09 Prozent, so die Deutsche Börse AG.Das sei so hoch gewesen wie zuletzt im Mai. Am Freitagmorgen seien es wieder minus 0,17 Prozent.Nach Einschätzung von Hauke Siemßen von der Commerzbank sei der jüngste Abverkauf am Anleihemarkt nicht mehr vorrangig von steigenden Inflationserwartungen getrieben gewesen, sondern vielmehr von steigenden Zinserwartungen. Der Geldmarkt preise mittlerweile bereits für Januar 2023 die erste Zinserhöhung der EZB ein. ...

