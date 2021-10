Nach der steilen Rallye von 29,00 Euro bis in den mittelfristigen Widerstandsbereich von rund 80,00 Euro kam es im ersten Halbjahr zu einem Trendwechsel, ab dem Spätsommer ging die HeidelbergCement-Aktie schließlich in eine gesunde Konsolidierung über. Diese reichte bislang in den Bereich der mittelfristigen Unterstützung gelegen um 61,00/62,00 Euro abwärts, wo in der abgelaufenen Handelswoche Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...