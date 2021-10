Im Rahmen einer öffentlichen Präsentation stellte der Konzern, der bisher vor allem für seine Auftragsfertigung des APPLE iPhones bekannt ist, seine Ambitionen vor, mit Modellen der Marke Foxtron in den Markt für Elektroautos vorzudringen. Nach etlichen Medienberichten über das mutmaßliche Aussehen der Elektroautos der Marke Foxtron soll es heute soweit sein: FOXCONN präsentiert drei Modelle seiner selbst entwickelten Fahrzeuge. Die Produktionen in den USA und Thailand sollen offenbar im Jahr 2023 starten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

FIH MOBILE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de