Der in den vergangenen Wochen an der Börse stark unter Druck stehende Softwareanbieter Teamviewer sucht einen neuen Finanzvorstand. Der bisherige Finanzchef Stefan Gaiser verlässt das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022. Vorstandschef Oliver Steil darf dagegen bleiben. Sein Vertrag wurde vom Aufsichtsrat verlängert.Die beiden Manager waren bei Investoren zuletzt in Kritik geraten, da der Aktienkurs in den vergangenen Wochen und Monaten stark gesunken ...

