Wochenausblick: Zahlen aus China & DAX-Quartalsberichte

In dieser Woche erwarten uns gleich mehrere wichtige makroökonomische Indikatoren aus China. Auch einige DAX©-Konzerne veröffentlichen Ihre Q3-Berichte.



Montag

Die Woche startet um 04:00 Uhr morgens in China. Das Reich der Mitte veröffentlicht gleich drei wichtige Indikatoren: Das Bruttoinlandsprodukt für das Jahr / Quartal, die Einzelhandelsumsätze für das Jahr und die Industrieproduktion für das Jahr. Anhand dieser Indikatoren kann man einen Blick in das Manufaktur-Land werfen und die Folgen des Rohstoffmangels messbar machen.



Dienstag

Dienstags geht es an die andere Seite des Atlantiks. In den USA werden um 14:30 Uhr Baubeginne & Baugenehmigungen veröffentlicht. Das Baugewerbe zeigt die Bewegungen in den US-Immobilienmarkt und hat dementsprechend einen nachhaltigen Einfluss auf den US-Dollar.





Mittwoch

Noch früher als am Montag veröffentlicht die chinesische Zentralbank um 03:30 Uhr ihre Zinssatzentscheidung. Es folgt um 08:00 Uhr der britische Verbraucherpreisindex, die deutschen Erzeugerpreise und die Verbraucherpreisindexe der Eurozone. Verbraucherpreise und Zinssätze sind wichtige Indikatoren für die Inflationsraten von Ländern. Der deutsche DAX©-Neuling Sartorius veröffentlicht außerdem seinen Q3-Bericht.

Donnerstag

Am Donnerstag stellen zwei bekannte DAX©-Unternehmen ihre Q3-Zahlen vor. Daimler sowie Börsenschwergewicht SAP geben uns einen Einblick in ihre Bücher. Das im SDAX© notierte Unternehmen ADVA Optical Networking wird ebenfalls seinen Q3-Bericht veröffentlichen. In den USA wird um 14:30 Uhr der Philly-Fed-Herstellungsindex veröffentlicht. Die Umfrage ermöglicht einen Einblick in Branchentrends im Produktionssektor.

Freitag

Diese Woche beenden wir mit Daten aus Deutschland, der Eurozone und den USA. Um 09:30 Uhr wird der Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie der Markit PMI Gesamtindex veröffentlicht. Beide Indexe sind wichtig um die Lage des Euros sowie der deutschen Gesamtwirtschaft einzuschätzen. Die Eurozone folgt mit ihrem Markit PMI Gesamtindex um 10:00 Uhr. Auch wird ein Markit-Index in den USA um 15:45 veröffentlicht.

