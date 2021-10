Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Montag und Dienstag standen zwar jeweils leichte Verluste. Danach zog der DAX aber kräftig an. Der Leitindex schloss Freitag bei 15.587 Punkten, auf Wochensicht ein Plus 2,5 Prozent. Marktidee: Deutsche Pfandbriefbank Die Deutsche Pfandbriefbank hat vor zwei Wochen bekannt gegeben, eine zusätzliche Dividende ausschütten zu wollen. Die Aktie befindet sich seit April in einer Seitwärtskorrektur. Aus technischer Sicht bestehen jetzt gute Chancen auf einen Ausbruch nach oben. Wichtig ist dabei eine bestimmte Hürde. Ein Anstieg darüber würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen.