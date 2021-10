ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) setzt nicht nur den Ausbau seines Portfolios fort, gleichzeitig wächst das Portfolio des von der Encavis Asset Management AG betreuten Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund II, der sich insbesondere an Sparkassen und Volksbanken richtet (Im Juli wurden bereits 74,51 MW Windparkkapazität in Frankreich für den Fonds erworben, rund 43 MW Windkraftanlagenkapazität in Brandenburg und letzte Woche wieder in Frankreich.). Und die Zahlen scheinen überzeugend: Am 29.09. legte man mit der BayernLB den Nachfolgefonds Encavis Infrastructure Fund IV mit 500 Mio Zielvolumen ...

