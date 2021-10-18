BARCLAYS SENKT BANKINTER AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 4,50 (4,20) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 6,30 (5,90) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 51,70 (48,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,30 (4,00) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 25 (23) EUR - 'EQUAL-W.'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1540 (1625) PENCE - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,85 (5,70) EUR - 'NEUTRAL'UBS SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 9,25 (9,50) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 14,00 (14,80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT RATIONAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1170 (625) EURGOLDMAN NIMMT BEFESA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 91 EURSOCGEN SENKT COVESTRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 56 (74) EUR Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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