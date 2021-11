Covestro hat nach starkem und überraschend deutlich profitablem Wachstum im abgelaufenen Quartal die Ergebnisprognose zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht.Das operative Ergebnis werde auf 3,0 bis 3,2 Milliarden Euro steigen statt wie im Sommer angekündigt auf 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro, teilte der Werkstoffhersteller in Leverkusen mit.Im dritten Quartal übertraf Covestro die Erwartungen. Angetrieben vor allem von stark erhöhten Verkaufspreisen (plus 44 Prozent) kletterte der ...

