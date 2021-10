Kattowitz (ots) -- Unter dem Motto "Green & Clean" alles an Nachhaltigkeit ausgerichtet- PLGBC Green Building Award 2021- "Mit Green & Clean den Zahn der Zeit getroffen"Mit dem Grand Opening fand die Errichtung des Mercure Katowice Centrum nach nur zweijähriger Bauzeit ihr glanzvolles Finale. Das von UBM Development entwickelte Hotel bietet im Zentrum von Kattowitz auf acht Etagen 268 Zimmer. Bei dem Gebäude wurde unter dem Motto "Green & Clean" alles am Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet - sowohl bei Planung und Bau als auch beim Betrieb. Diese Philosophie spiegelt auch vollends den Kern der lokal inspirierten Marke Mercure wider. Erst vergangene Woche wurde das Hotel in Polen mit dem PLGBC Green Building für Award 2021 für nachhaltige Immobilienentwicklung ausgezeichnet. Mit einer LEED-Zertifizierung in Platin spielt das Hotel in der Champions League nachhaltiger Immobilienentwicklung. UBM Development definiert ihre Konzernstrategie mit "green. smart. and more.", der konsequenten Fokussierung auf die Entwicklung nachhaltiger, intelligenter und ästhetischer Immobilien. Das Mercure Katowice Centrum wurde von UBM an den Hamburger Immobilien-Investmentmanager Union Investment verkauft."Storytelling ist bei all unseren Immobilienwicklungen ein wichtiger Erfolgsfaktor", erklärt Martina Maly-Gärtner, als COO der UBM Development AG für den Hotelbereich verantwortlich, "mit Green & Clean haben wir nicht nur für den Standort die richtige Geschichte gefunden, sondern auch genau den Zahn der Zeit getroffen, in dem das Thema Nachhaltigkeit immer essentieller wird.""Mit der Eröffnung eines Hotels in einem der größten Industriezentren Polens wollen wir uns bewusst und aktiv an der grünen Transformation von Kattowitz beteiligen. Das Mercure Katowice Centrum setzt bei jedem Schritt umweltfreundliche Technologien ein - von der Pflanzenwand an der Fassade des Gebäudes bis hin zu ökologischen Lösungen im Inneren des Hotels, einschließlich der Verwendung von umweltfreundlichen Materialien, erneuerbaren Energiequellen, Regenwasser und einem fortschrittlichen Monitoring-System zum Wasser- und Energiemanagement. Wir sind davon überzeugt, dass unser Hotel zu einem zentralen Ort der Entspannung und der Begegnung sowohl für die Gäste als auch für die Einheimischen wird. Wir freuen uns, dass die Gäste mit dem Besuch unseres Hotels Kattowitz aus seiner modernen Perspektive entdecken können, die das Image der Marke Mercure widerspiegelt", so Andrzej Kleeberg, Mercure Katowice Centrum General Manager."Nachhaltigkeit ist im Immobiliensegment von Union Investment bereits seit rund 15 Jahren ein wichtiges und strategisch fest verankertes Thema. Jeder Ankauf durchläuft unseren hauseigenen Sustainable Investment Check. Das Mercure Katowice Centrum hat diesen mit Bravour bestanden, wie die aktuelle Auszeichnung mit dem PLGBC Green Building Award 2021 und die LEED-Zertifizierung in Platin belegen. Wir gratulieren UBM zu diesem Erfolg und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit", so Thorsten Purkus, Leiter Asset Management Hospitality International bei Union Investment.260 Quadratmeter Vertical GardeningDie begrünte Fassade des "Mercure Katowice Centrum" sorgt schon jetzt als Symbol für das moderne Gesicht von Kattowitz für gehörige Aufmerksamkeit. Die 18 Meter hohe und insgesamt 260 Quadratmeter große Fläche ist aber weit mehr als bloß das öffentlichkeitswirksame äußere Symbol des Generalthemas "Green and Clean". Der grüne Naturteppich ist vielmehr ein Alleskönner. Die rund 7.000 Pflanzen wurzeln in Taschen, die auf Textilpanelen aus recycelten Materialen appliziert sind. Bewässert wird der vertikale Garten mit im Keller gesammeltem Regenwasser. Und die Elektrizität für die Bewässerung stammt aus der gebäudeeigenen Photovoltaikanlage beziehungsweise dem Energierückgewinnungssystem der Aufzugsanlage.Die am Dach montierte Photovoltaik-Anlage liefert jährlich rund 31.000 Kilowattstunden (kWh) Energie. Diese 31 kWh bringen eine CO2-Einsparung von 9.961 kg pro Jahr, was umgerechnet dem CO2-Abbau von 342 Bäumen entspricht. Mit der produzierten Energie könnte ein E-Auto mehr als 200.000 Kilometer zurücklegen, also fünfmal die Erde umrunden. Energieerzeugung ist aber auch innerhalb des Gebäudes ein Thema. So wird etwa die von den Dunstabzügen in der Küche aufgenommene Wärme in Energie umgewandelt. Die Aufzüge sind mit einem Energierückgewinnungssystem ausgestattet. Und die von den Hotelgästen am Ergometer im Gym produzierte Energie wird an anderer Stelle wieder genutzt - zugegeben ein Gag für die Nutzer.E-Mobilität und UpcyclingIn der Tiefgarage und auf dem öffentlichen Vorplatz sorgen Ladestationen für E-Mobilität. Ein E-Car-Sharing-Angebot ist eine zusätzliche umweltfreundliche Alternative. Nachhaltige Baustoffe ziehen sich durch das gesamte Gebäude wie ein grünes Band. Zum Einsatz kommen einerseits recycelte Materialien wie Econyl, ein vollständig aus Plastik- und Stoffmüll regeneriertes Nylongarn, das seinen Ursprung in Meeres- und Mülldeponien hat. Filz, Kork und FSC-zertifiziertes Holz bieten als ökologische Baustoffe nicht nur die lückenlose Nachverfolgbarkeit von der Gewinnung bis zum Einbau, sondern sorgen bei den Gästen auch für den gewünschten Wohlfühlfaktor. Aber auch Upcycling ist ein Thema. Die Front der Bar etwa ist aus Altglasflaschen gestaltet, alte Räder und Lampen aus dem traditionellen Kohleabbau der Region erhalten als Deko-Elemente ein zweites Leben.Die Gäste werden auf Schritt und Tritt vom Generalthema "Green & Clean" begleitet. Frühstücksteller in bewusst kleinerer Größe etwa sollen helfen, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, Trinkhalme aus Metall und der Verzicht auf Plastikverpackungen die Umwelt schonen. Bei den Speisen schließlich dominieren Zutaten aus regionaler Produktion.Ideale Lage für GeschäftsreisendeDas Mercure Katowice Centrum befindet sich nur 100 Meter von Bahnhof und Busbahnhof entfernt. Die optimale Lage im Stadtzentrum bietet den Gästen einen raschen Zugang zu den wichtigsten Zielen der Stadt: Das Internationale Kongresszentrum, die Veranstaltungshalle "Spodek" und das KTW Business Center sind alle innerhalb eines Kilometers zu erreichen, was das Hotel zu einem idealen Ort für Geschäftsreisende macht. Außerdem steht den Gästen im Hotel ein Business-Bereich mit modernen und komfortablen Konferenzräumen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 80 Personen und einer Fläche von fast 100 Quadratmeter zur Verfügung. Auch eine Tiefgarage mit 70 Parkplätzen kann für den Aufenthalt genutzt werden.Für das leibliche Wohl der Gäste stehen die Bar und das Restaurant Winestone zur Verfügung: Sie bieten eine große Auswahl an Weinen, darunter polnische und Bio-Weine, sowie eine moderne lokale Küche von höchster Qualität mit Gerichten auf Steinplatten.Ruhe und Entspannung finden die Gäste im Massageraum, der sich zusammen mit dem angrenzenden Fitnessraum im 9. Stock befindet und einen herrlichen Blick auf die ganze Stadt präsentiert.Die Stadt Kattowitz hat eine lange Geschichte der Bergbau- und Stahlindustrie und unterzieht sich heute bewusst einem grünen Wandel. Das Mercure Katowice Centrum ist dank seiner modernen Lösungen ein wichtiger Beitrag zum Aufbau des neuen Images der Stadt.UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Prag. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Die Marke Mercure ist ein Garant für neue, einzigartige und unvergessliche Hotelerlebnisse. Jedes Mercure-Hotel zeichnet sich nicht nur durch einen einzigartigen Stil aus, sondern auch durch eine Atmosphäre, die von der lokalen Umgebung und Kultur inspiriert ist. All dies macht jeden Besuch in den Mercure Hotels zu einem außergewöhnlichen und einzigartigen Erlebnis. Regionale Akzente, lokale Küche und Traditionen schaffen bei den Gästen ein Bewusstsein für den Ort, den sie besuchen. Auf diese Weise kann jeder von ihnen den einzigartigen Charakter der Marke entdecken und erleben.Accor ist eine weltweit führende Hotelgruppe mit mehr als 5.000 Hotels und 10.000 Gastronomiebetrieben in 110 Ländern. Die Gruppe verfügt über eines der vielfältigsten und am besten integrierten Gastgewerbe-Ökosysteme der Branche, das Luxus- und Premiummarken, Mittelklasse- und Economy-Angebote, einzigartige Lifestyle-Konzepte, Unterhaltungs- und Ausgehmöglichkeiten, Restaurants und Bars, private Markenresidenzen, Gemeinschaftsunterkünfte, Concierge-Dienste, Co-Working-Spaces und vieles mehr umfasst. Accor verfügt außerdem über ein konkurrenzloses Portfolio an unverwechselbaren Marken und rund 300.000 Teammitglieder weltweit. Über 65 Millionen Mitglieder profitieren von dem umfassenden Treueprogramm ALL - Accor Live Limitless - ein täglicher Lifestyle-Begleiter, der Zugang zu einer Vielzahl von Prämien, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet. Mit den Initiativen Planet 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE und ALL Heartist Fund konzentriert sich die Gruppe auf die Förderung von positivem Handeln durch Geschäftsethik, verantwortungsvollen Tourismus, ökologische Nachhaltigkeit, gesellschaftliches Engagement, Vielfalt und Inklusivität. Die 1967 gegründete Accor SA hat ihren Hauptsitz in Frankreich und ist an der Pariser Börse Euronext (ISIN-Code: FR0000120404) und am OTC-Markt (Ticker: ACRFY) in den Vereinigten Staaten notiert. Pressekontakt:Christoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: + 43 664 626 3969Email: christoph.rainer@ubm-development.comKarl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGTel.: +43 (0)50 626 5677Mob.: + 43 664 136 34 23Email: karl.abentheuer@ubm-development.comAgnieszka KalinowskaManager Media Relations & PR Poland & Eastern EuropeAccorEmail: Agnieszka.KALINOWSKA@accor.com