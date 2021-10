DJ Stellantis und LG Energy bauen Batteriefabrik für Nordamerika

Von Joshua Kirby

BARCELONA (Dow Jones)--Die Automobilholding Stellantis und die südkoreanische LG Energy Solution wollen zusammen ein Werk zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge für den nordamerikanischen Markt errichten. Unterzeichnet wurde laut einer gemeinsamen Mitteilung eine Absichtserklärung für die Gründung eines Joint Ventures. Das soll bis Anfang 2024 eine Anlage für Lithium-Ionen-Batteriezellen und -module mit einer Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden jährlich errichten.

Die dort produzierten Batterien will Stellantis in seinen Werken in den USA, in Kanada und Mexiko in Fahrzeuge aller Marken und Modelle verbauen. Bis 2030 will der Multimarkenkonzern 40 Prozent seines US-Absatzes mit Elektrofahrzeugen bestreiten.

