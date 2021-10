Die Ölpreis-Rallye geht weiter. Und dementsprechend ziehen auch die Kurse von Energieriesen wie BP kontinuierlich an. Zusätzlichen Rückenwind erhalten die Anteilscheine dabei auch immer wieder von bullishen Analystenkommentaren. So hat nun etwa die Privatbank Berenberg mit einer kräftigen Kurszielanhebung für Aufsehen gesorgt. So hat deren Analyst Henry Tarr die BP-Aktie von "Hold" auf "Buy" gestuft. Darüber hinaus wurde das Kursziel von 310 auf 425 Britische Pence (umgerechnet 5,03 Euro) erhöht, ...

