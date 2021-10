Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erholung am Rentenmarkt ist am Freitag zum Erliegen gekommen, so die Analysten der Helaba.Ohnehin scheine das Kurspotenzial begrenzt, denn wie oben bereits beschrieben, seien die Belastungsfaktoren noch nicht aus der Welt geräumt. Die Rohstoffpreise würden steigen und die Inflationserwartungen würden sich ebenfalls nach oben richten. Trotz der hohen Renditeschwankungen, die zuletzt zu beobachten gewesen seien, hätten sich die Periheriespreads nur wenig bewegt. Marktteilnehmer seien zuversichtlich, dass die EZB im Fall der Fälle für Unterstützung sorgen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...