Der Euro ist am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar unter die Marke von 1,16 gerutscht. Gegen 8.40 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1575 Dollar nachdem sie am Freitag im späten US-Handel mit 1,1606 Dollar gehandelt worden war. Eine sich abzeichnende schwache Stimmung an den Finanzmärkten zum Anbeginn der Woche dürfte die Nachfrage nach der Weltreservewährung, dem US-Dollar, ...

